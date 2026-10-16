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El vinagre blanco ayuda a ablandar el sarro acumulado alrededor en las canillas y facilita su limpieza.

Las canillas del baño y la cocina pueden acumular depósitos de sarro que resultan difíciles de eliminar con una limpieza habitual. Para tratar este problema, existen algunos métodos caseros que utilizan ingredientes y materiales cotidianos.

La Universidad de Georgia recomienda colocar papel de cocina humedecido con vinagre blanco sobre los depósitos de sarro para ayudar a ablandarlos y facilitar su eliminación.

El consejo forma parte de una guía de limpieza del hogar publicada por la institución, que reúne distintas preparaciones caseras para el mantenimiento de superficies y accesorios domésticos.

¿Para qué sirve colocar papel de cocina con vinagre en las canillas?

De acuerdo con la Universidad, este método está pensado para tratar los depósitos de sarro que se acumulan alrededor de las canillas.

El procedimiento consiste en cubrir las zonas afectadas con papel absorbente empapado en vinagre blanco y dejarlo actuar durante un tiempo determinado.

La institución señala que esta técnica permite ablandar los depósitos minerales para que resulte más sencillo retirarlos durante la limpieza.

Cómo utilizar papel de cocina con vinagre para eliminar el sarro

La Universidad de Georgia recomienda utilizar solamente dos elementos:

Vinagre blanco.

Papel de cocina absorbente.

Para aplicar el método, se deben seguir estos pasos:

Humedecer el papel de cocina con vinagre blanco. Colocar el papel sobre los depósitos de sarro alrededor de la canilla. Dejarlo actuar durante aproximadamente una hora. Retirar el papel y limpiar la superficie para eliminar los residuos ablandados.

Según la guía, el objetivo es facilitar la eliminación de los depósitos de sarro sin necesidad de preparar mezclas con otros ingredientes.

Según la institución, el vinagre blanco funciona muy bien para eliminar el sarro. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La recomendación de la Universidad de Georgia está dirigida específicamente a los depósitos de sarro que se acumulan alrededor de las canillas.