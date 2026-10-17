La jueza federal fijó un nuevo cronograma para la lotería de visas 2027.

La jueza federal de Estados Unidos, Jinsook Ohta, ordenó al Departamento de Estado reabrir la inscripción al Programa de Visas de Diversidad para el año fiscal 2027, conocido como la Lotería de Visas o Green Card Lottery. Dicha decisión, tomada en el Tribunal de Distrito para el Distrito Sur de California el 14 de octubre de 2026, establece plazos para anunciar la convocatoria, habilitar el registro electrónico y notificar a las personas seleccionadas.

La medida cautelar preliminar se produjo después de una demanda contra el secretario de Estado, Marco Rubio, por falta de apertura del período de inscripción. Posteriormente el tribunal modificó el cronograma a pedido conjunto de las partes.

El programa ofrece la posibilidad de solicitar una visa de inmigrante para obtener la residencia permanente en Estados Unidos. Sin embargo, resultar seleccionado no garantiza que la visa sea concedida, ya que los participantes deben cumplir los requisitos legales y completar las etapas de evaluación correspondientes.

¿Por qué la Justicia ordenó reabrir la lotería de visas para 2027?

La jueza federal Jinsook Ohta concedió una medida cautelar preliminar en el caso Red Eagle Law, L.C. v. Rubio, presentado contra el secretario de Estado, Marco Rubio. La demanda cuestionó que el Departamento de Estado no hubiera abierto el registro del Programa de Visas de Diversidad para el año fiscal 2027.

Según informó Immigration Analytics, la orden obliga a que el Gobierno anuncie las fechas de inscripción, identifique el sitio web en el que se recibirán las solicitudes electrónicas, publique los requisitos para participar y difunda la información mediante los canales habituales del Departamento de Estado, incluido el Registro Federal.

¿Qué exige la orden judicial al Departamento de Estado?

Además de ordenar la apertura del registro, la resolución establece obligaciones concretas para el Departamento de Estado. Entre ellas, debe aceptar las solicitudes electrónicas que cumplan los requisitos legales y documentales, y procesar los casos de acuerdo con los procedimientos aplicables.

El tribunal también dispuso que el proceso continúe, sujeto a la legislación vigente, hasta que se agoten las visas asignadas al año fiscal 2027 o llegue el 30 de septiembre de 2027, lo que ocurra primero. La jueza conserva jurisdicción para hacer cumplir o modificar la medida cautelar si fuera necesario.

La medida cautelar preliminar se produjo después de una demanda contra el secretario de Estado, Marco Rubio, por falta de apertura del período de inscripción. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cuándo abrirá la inscripción para la lotería de visas 2027 y cuál es la nueva fecha límite?

La orden judicial original establecía un cronograma para anunciar y abrir el registro. Después de que ambas partes solicitaran modificar los plazos, la jueza aprobó un nuevo calendario el 14 de octubre de 2026. Según el seguimiento del caso publicado por Immigration Analytics, las fechas límite actualizadas son las siguientes:

29 de octubre de 2026: plazo para que el Departamento de Estado anuncie oficialmente el período de inscripción.

1 de noviembre de 2026: fecha límite para abrir el registro electrónico.

30 días: duración del período de inscripción.

3 de diciembre de 2026: plazo para notificar a los seleccionados.

Las fechas del 29 de octubre y del 1 de noviembre son plazos máximos, por lo que el Departamento de Estado puede anunciar la convocatoria y habilitar el formulario antes de esos días. El proceso de otorgamiento de visas podrá continuar hasta que se agote la asignación correspondiente al año fiscal 2027 o hasta el 30 de septiembre de 2027, lo que ocurra primero. Cabe destacar que ser seleccionado no garantiza que el solicitante reciba una visa antes de esa fecha.

Por otra parte, el Departamento de Estado anunció en agosto de 2026 una pausa en la emisión de visas de diversidad. La agencia informó que los solicitantes podían presentar sus solicitudes y asistir a entrevistas, pero que no se emitirían visas mientras la medida siguiera vigente.

El programa ofrece la posibilidad de solicitar una visa de inmigrante para obtener la residencia permanente en Estados Unidos. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Quiénes pueden participar en la lotería de visas de Estados Unidos?

El Programa de Visas de Diversidad de Estados Unidos ofrece hasta 55,000 visas de inmigrante por año a personas de países con niveles históricamente bajos de inmigración hacia el país. La selección se realiza al azar, pero ser elegido no garantiza la obtención de la residencia permanente, ya que cada solicitante debe cumplir los requisitos y completar las etapas de evaluación consular.

Según la información oficial del Gobierno estadounidense, los requisitos generales incluyen:

País de elegibilidad : haber nacido en un país habilitado para participar, de acuerdo con las reglas del programa. La lista puede cambiar cada año.

Educación o experiencia laboral: el solicitante principal debe haber completado la educación secundaria equivalente a la estadounidense o contar con dos años de experiencia laboral, durante los últimos cinco años, en una ocupación que cumpla los criterios establecidos por el Departamento de Trabajo.

¿Cómo inscribirse a la lotería de visas?

Para inscribirse, los interesados deben completar el formulario electrónico durante el período que establezca el Departamento de Estado. La agencia advierte que no acepta solicitudes presentadas fuera de plazo ni formularios en papel, y que enviar más de una inscripción por persona puede provocar la descalificación.

La convocatoria DV-2027 incorpora requisitos específicos que deben tenerse en cuenta antes de presentar la solicitud:

Pasaporte : la normativa final publicada en el Registro Federal de Estados Unidos establece que los participantes deben proporcionar los datos de un pasaporte válido y vigente y adjuntar una copia digital de su página biográfica y de firma, salvo excepciones previstas en la normativa.

Tarifa de inscripción : una regla federal publicada por el Departamento de Estado incorporó un pago de US$1 para registrar una solicitud en el programa, separado de la tarifa de solicitud de visa que deben pagar quienes resulten seleccionados. Los participantes deberán revisar las instrucciones oficiales de DV-2027 cuando se publique la convocatoria.

Número de confirmación: después de enviar correctamente el formulario, el participante debe conservar el número de confirmación para consultar el resultado y seguir las instrucciones posteriores.

El formulario debe completarse en el portal oficial cuando se habilite la convocatoria. Antes de presentar la solicitud, el usuario puede revisar las instrucciones específicas de DV-2027 y comprobar que se cumplen todos los requisitos.