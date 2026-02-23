Estados Unidos anunció recientemente a través del sitio web oficial del Departamento de Estado que durante hoy lunes 23 de febrero diversos centros de tramitación de pasaportes se encuentran completamente cerrados al público. Quienes planeaban asistir durante el transcurso del día para dar inicio al trámite de su pasaporte americano deberán suspender la gestión hasta que la actividad se reanude. Los centros afectados son aquellos que se encuentran sobre la zona conocida como corredor l-95, ubicado en el noreste del país. Este sector en particular está atravesando severas tormentas invernales, por lo que las autoridades cerraron centros y agencias ubicados en sitios que se encuentran comprometidos por el temporal. En caso de haber programado una cita en alguna de estas agencias para dar inicio al trámite del pasaporte, si los centros no se contactaron para reorganizar el trámite se indica Cuando se efectúe la cita, los solicitantes deberán asegurarse de proporcionar todos los documentos de esta lista