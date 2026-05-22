Las condiciones húmedas seguirán durante el fin de semana, con descenso de temperaturas mínimas y persistencia de nubosidad en distintas ciudades colombianas.

El clima golpeará con fuerza y habrá lluvias intensas, tormentas eléctricas y riesgo de inundaciones

Las lluvias no darán tregua en Colombia durante los próximos días. De acuerdo con el más reciente pronóstico meteorológico, entre el viernes 22 y el domingo 24 de mayo se mantendrán las precipitaciones de moderadas a fuertes en amplias zonas del país, especialmente en las regiones Pacífica, Andina, Amazonía y Orinoquía, donde además se esperan tormentas eléctricas aisladas y ráfagas de viento.

El panorama climático estará marcado por alta nubosidad, incremento de humedad y acumulados importantes de agua, una situación que podría generar emergencias locales, crecientes súbitas y complicaciones en movilidad en varios departamentos. Aunque para el viernes se prevé una leve reducción de las lluvias frente a jornadas anteriores, el ambiente seguirá pasado por agua en gran parte del territorio nacional.

¿Qué regiones de Colombia tendrán las lluvias más fuertes este viernes 22 de mayo?

Las precipitaciones más intensas se concentrarán en departamentos del Pacífico colombiano y sectores estratégicos de la región Andina. Según el reporte meteorológico, los mayores eventos de lluvia podrían presentarse en Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, donde las tormentas llegarían acompañadas de descargas eléctricas y momentos de lluvia fuerte.

En la región Andina también habrá afectaciones importantes. Antioquia, el Eje Cafetero, Santander, Norte de Santander, Cundinamarca, Boyacá, Tolima y Huila permanecerán bajo condiciones de nubosidad persistente y aguaceros dispersos durante buena parte de la jornada.

Se viene un diluvio histórico con tormentas eléctricas hasta el domingo: intensas lluvias, baja de mínimas y ráfagas de viento. ChatGPT - creada con IA

Mientras tanto, en la Orinoquía y Amazonía continuarán las precipitaciones moderadas y ocasionalmente fuertes en Meta, Casanare, Arauca, Vichada, Caquetá, Guaviare, Putumayo y Amazonas, especialmente en zonas del sur y oriente del país.

¿Hasta cuándo seguirán las tormentas eléctricas y el mal clima en Colombia?

El pronóstico indica que las lluvias seguirán activas hasta el domingo 24 de mayo, aunque con variaciones en intensidad dependiendo de cada región. Para el sábado se esperan lloviznas frecuentes, ambiente frío en horas de la mañana y aumento de humedad en varias ciudades del interior del país.

El domingo continuará la nubosidad y todavía existirán probabilidades de lluvia, aunque más bajas en algunos sectores. Aun así, el suelo saturado y la persistencia de humedad podrían mantener el riesgo de deslizamientos en zonas montañosas y rurales.

Las autoridades recomiendan no bajar la guardia, especialmente en municipios cercanos a ríos, quebradas o laderas inestables.

¿Habrá descenso de temperatura y fuertes ráfagas de viento?

Sí. Además de las lluvias, el país experimentará una disminución de la sensación térmica debido a la alta nubosidad y la falta de radiación solar durante varios días consecutivos.

Para el fin de semana se esperan temperaturas cercanas a los 18 y 19 grados en distintos puntos del centro del país, acompañadas de viento moderado y ambiente húmedo. Aunque las ráfagas no serán extremas en todas las regiones, sí podrían sentirse con mayor intensidad en zonas abiertas y durante los episodios de tormenta.

Este cambio en las condiciones climáticas hará que muchas ciudades amanezcan con un ambiente más frío de lo habitual para mayo.

¿Qué pasará con el clima en la región Caribe y San Andrés?

En la región Caribe las lluvias serán menos intensas que en el interior del país, pero sí persistirán precipitaciones dispersas en Córdoba, Bolívar, Cesar y Magdalena, principalmente durante las tardes y noches.

Por el contrario, en La Guajira y el norte del litoral Caribe predominarán condiciones más secas y temperaturas más estables.

En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se prevé cielo parcialmente nublado y baja probabilidad de precipitaciones significativas durante el fin de semana.