Mantener al día el registro vehicular es un requisito esencial para circular legalmente en California, siendo este el trámite oficial para que cada coche del estado figure apropiadamente en la lista del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV).
De acuerdo con las estadísticas correspondientes a 2025, California tiene un total de 25.742.093 vehículos registrados.
En este contexto, renovar online es una de las formas más prácticas para los millones de personas que deben llevar a cabo este trámite, pero para poder hacerlo mediante esta vía es necesario contar con requisitos fundamentales.
Quiénes son elegibles para la renovación online del registro vehicular en California
Para poder realizar el trámite de manera virtual es necesario
- Tener una tarjeta de crédito, débito o cuenta corriente
- Conocer los últimos 5 dígitos del VIN del vehículo o su HIN
- Tener seguro para el vehículo o un rodado que no necesita de seguro
- El DMV ya tiene información registrada de que el vehículo pasó la certificación de smog
De no cumplir con estos requisitos, será necesario realizar el trámite de manera alternativa.
Cómo realizar el trámite de registro online
La gestión se lleva a cabo a través del sitio web oficial del DMV clicando aquí y completar los campos con la información requerida.
Es importante que las tasas que se impongan se paguen en un plazo no mayor a 20 días. De lo contrario se aplicará una multa por retraso.
Cuánto tarda la renovación del registro si el trámite se realiza online
El tiempo de procesamiento indicado para este tipo de trámite es de aproximadamente una semana.
Qué deben hacer quienes hayan cambiado su dirección, pero quieran renovar online
Renovar online es posible después de un cambio de dirección, pero en estos casos se recomienda aguardar 3 días laborables entre el cambio y el momento en el que se realiza el trámite online.
Información importante para menores: quiénes no pueden registrar su vehículo
El Código VEH, DIV 6.5, Capítulo 1 prohíbe por ley que los menores sin carné de conducir válido puedan pedir, alquilar, comprar o recibir un vehículo a su nombre como regalo, por lo que en estos casos el trámite no podrá efectuarse por ningún medio.