Muchas familias y grupos de amigos se llevaron una decepción tras subirse a una montaña rusa X2 del parque Six Flags Magic Mountain en California. Esperaban experimentar todo tipo de emociones y sentir una elevada dosis de adrenalina.

No obstante, la atracción habría provocado consecuencias inimaginables. Varios usuarios denunciaron lesiones cerebrales y, posteriormente, demandaron al parque. Además, se registró la muerte de un joven de 22 años.

¿La atracción fue declarada insegura tras las pruebas de seguridad?

No. De acuerdo con Six Flags , la atracción X2 no fue declarada insegura tras las pruebas de seguridad. Por el contrario, habría superado múltiples controles y exámenes destinados a garantizar el bienestar y la integridad física de los usuarios.

A pesar de ello, el parque decidió retirarla de forma definitiva tras las denuncias por lesiones graves y ante el riesgo de que la situación afectara la confianza de los visitantes.

¿Qué tipo de lesiones cerebrales fueron causadas por la atracción, según varios visitantes?

De acuerdo con las denuncias, las lesiones cerebrales registradas fueron diversas y algunas de extrema gravedad:

Hematomas subdurales: acumulaciones de sangre entre el cerebro y una de las membranas que lo recubren.

Compresión cerebral provocada por hemorragias.

Lesiones asociadas a movimientos bruscos de aceleración y desaceleración durante el recorrido.

Casos que requirieron cirugía cerebral de emergencia, incluida la apertura del cráneo.

Pérdida del conocimiento, convulsiones e incluso estados de coma prolongados.

¿Hubo muertes por esta atracción?

Se registró al menos una muerte, ocurrida en 2022. El informe forense determinó que la causa de muerte fue un traumatismo craneoencefálico contundente ocurrido en un accidente vinculado a la atracción.

Tras la tragedia, la familia de Christopher Hawley, el joven de 22 años fallecido, presentó una demanda por muerte por negligencia y llegó a un acuerdo con el parque en agosto de 2026.

En 2010, Julijonas Urbonas, entonces candidato a doctorado en el Royal College of Art de Londres, diseñó un concepto artístico para una montaña rusa de acero cuyo objetivo era provocar la muerte de sus pasajeros. Wikimedia Commons

¿Cómo puede una atracción dar como resultado una muerte?

En 2010, Julijonas Urbonas, entonces candidato a doctorado en el Royal College of Art de Londres, diseñó un concepto artístico para una montaña rusa de acero cuyo objetivo era provocar la muerte de sus pasajeros.

El creador del concepto había trabajado anteriormente en un parque de diversiones y explicó que el objetivo de esta montaña rusa era quitar vidas con “elegancia y euforia”.

El recorrido comenzaría con un ascenso muy pronunciado de 510 metros hasta la cima, que tomaría aproximadamente dos minutos. Una vez arriba, el vagón se detendría durante unos instantes para permitir que los pasajeros reconsideraran su decisión de terminar con sus vidas. En caso de querer continuar, deberían presionar un botón.

A partir de allí, el vagón caería por un descenso de 510 metros a una velocidad aproximada de 360 km/h antes de nivelarse y dirigirse hacia la primera de siete inversiones. Cada una tendría un diámetro menor que la anterior para someter a los pasajeros a una aceleración de entre 8 y 10 G, mientras el tren perdería velocidad. Después de un giro pronunciado hacia la derecha, el tren ingresaría en una recta.

El resultado se explicaría por una hipoxia cerebral prolongada, es decir, un suministro insuficiente de oxígeno al cerebro. Con cada vuelta, los pasajeros experimentarían síntomas como visión progresivamente gris o en túnel y síncopes. A partir de la primera o segunda inversión podría producirse una anoxia cerebral, es decir, una ausencia casi total de oxígeno en el cerebro, que finalmente derivaría en la muerte.