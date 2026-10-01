Los demócratas de la Cámara de Representantes advierten sobre investigaciones al “enriquecimiento ilícito” de Trump y su familia y los proyectos “de vanidad” financiados con presupuesto federal.

Los demócratas de la Cámara de Representantes anunciaron que profundizarán en una gran cantidad de investigaciones sobre Donald Trump, su familia y otros funcionarios de su administración, muchas que ya se encuentran en curso, ante la posibilidad de recuperar el control del Congreso en las elecciones de noviembre.

Entre los principales ejes aparecen los negocios privados del presidente, las operaciones con criptomonedas, los acuerdos internacionales y los posibles conflictos de interés. También anticiparon que podrían revisar decisiones de distintas agencias federales y no descartan recurrir nuevamente a herramientas como el juicio político.

¿Por qué alegan “enriquecimiento ilícito” de parte de Trump y su familia?

Uno de los cuestionamientos más fuertes está relacionado con el crecimiento de los ingresos y negocios vinculados a Donald Trump y su familia desde que el presidente regresó al poder.

No obstante, por el momento se trata de acusaciones y líneas de investigación sobre posibles conflictos de interés o corrupción, no de una determinación judicial de que exista “enriquecimiento ilícito”.

Uno de los principales puntos señalados por el Partido Demócrata son los negocios con criptomonedas, ya que la declaración financiera de Trump registró que obtuvo alrededor de US$1.200 millones durante 2025 a través de emprendimientos vinculados a activos digitales.

Los demócratas deberán determinar si estas operaciones y negocios se vieron beneficiados por decisiones adoptadas por el Gobierno.

Uno de los cuestionamientos más fuertes está relacionado con el crecimiento de los ingresos y negocios vinculados a Donald Trump y su familia desde que el presidente regresó al poder. Fuente: EPA/SIPA USA Samuel Corum / POOL

¿Qué otras operaciones investigarán?

Uno de los asuntos que interesan para la investigación es la gestión del Gobierno sobre los archivos y todo lo vinculado al caso de Jeffrey Epstein.

Por otro lado, también se encuentran las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), especialmente por las denuncias de posibles violaciones a los derechos civiles.

A su vez, también serán analizadas las decisiones adoptadas respecto de la guerra con Irán y la intervención en Venezuela.

Por último, se investigarán proyectos impulsados por Trump, como las modificaciones en la Casa Blanca y otros emprendimientos federales a los que denominaron “proyectos de vanidad”.

El historial de los juicios políticos contra Trump: ¿Qué sucedió en aquellas ocasiones?

Donald Trump es el único presidente estadounidense que fue sometido dos veces a un impeachment por la Cámara de Representantes. En ambas oportunidades, el Senado lo absolvió al no alcanzarse la mayoría de dos tercios necesaria para condenarlo.

El primero fue por abuso de poder y obstrucción del Congreso entre 2019 y 2020. En la segunda ocasión, fue acusado de incitación a la insurrección.

Hakeem Jeffries, líder demócrata en la Cámara, no confirmó si impulsarán un nuevo juicio político, pero sí se aclaró que no está descartado: “No hemos descartado nada y tampoco hemos confirmado nada”. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Una promesa a futuro: ¿Qué pasa si los demócratas ganan las elecciones de noviembre?

Los dirigentes demócratas anticiparon que, si recuperan el control de la Cámara de Representantes en las elecciones legislativas de noviembre de 2026, utilizarán las facultades de supervisión del Congreso para profundizar las investigaciones sobre Trump, su familia y distintos integrantes de esta administración.

Hakeem Jeffries, líder demócrata en la Cámara, no confirmó si impulsarán un nuevo juicio político, pero sí se aclaró que no está descartado: “No hemos descartado nada y tampoco hemos confirmado nada”.

Además, durante una conferencia de prensa en Washington el miércoles 23 de septiembre advirtió: “Si hay personas que han estado robando al pueblo estadounidense, estafando al pueblo estadounidense o jodiendo al pueblo estadounidense, vamos a hacer que los delincuentes rindan cuentas”.