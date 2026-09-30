La agencia dio a conocer las fechas de los depósitos para octubre.

La Administración del Seguro Social (SSA) confirmó las fechas de pago para los distintos beneficiarios de la agencia federal. El Calendario Oficial se organiza de forma escalonada de acuerdo a la fecha de nacimiento de cada persona.

Para conocer el calendario completo del resto del año se puede consultar aquí las fechas programadas. Adicionalmente, si no se recibe el depósito a tiempo, SSA recomienda seguir una serie de pasos para reclamarlo.

¿Cuándo cobrarán los beneficiarios de la SSA?

Para octubre se fijan 5 fechas de depósito, más una adicional que corresponde a una prestación de noviembre.

Beneficiarios de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI): jueves 1 de octubre.

viernes 2 de octubre. Beneficiarios del Seguro Social desde antes de mayo de 1997 o si recibe también SSI:

Beneficiarios nacidos entre el 1 y el 10 de cualquier mes: miércoles 14 de octubre.

Beneficiarios nacidos entre el 11 y el 20 de cualquier mes: miércoles 21 de octubre.

Beneficiarios nacidos entre el 21 y el 31 de cualquier mes: miércoles 28 de octubre.

Además, el viernes 30 de octubre, cobran la cuota de noviembre los beneficiarios de SSI.

La Administración del Seguro Social (SSA) confirmó las fechas de pago para los distintos beneficiarios de la agencia federal. El Calendario Oficial se organiza de forma escalonada de acuerdo a la fecha de nacimiento de cada persona. Chat GPT

Las recomendaciones de la SSA si no se reciben los pagos en la fecha correspondiente

La SSA recomienda consultar a través de la cuenta de My Social Security si el pago se realizó, sigue pendiente, o si no figura como programado:

Si el depósito no aparece en la fecha indicada por la SSA en el calendario oficial, debe comunicarse con la entidad bancaria porque podría tratarse de una demora en el procesamiento del depósito.

Si la entidad bancaria confirma que no recibió el dinero, el beneficiario puede reportar ante la SSA un pago atrasado, perdido o robado.

Adicionalmente, se recomienda mantener los datos actualizados, ya que si existe una falta de concordancia el depósito podría demorarse hasta que se actualicen.

Consultar si tu beneficio sigue vigente: ¿Cómo puede chequearse?

Los beneficiarios pueden usar su cuenta de My Social Security para administrar y revisar información vinculada a prestaciones.

También se puede consultar el estado por teléfono mediante el servicio automatizado de la SSA, disponible las 24 horas, los siete días de la semana, en inglés y español, a través del 1-800-772-1213.