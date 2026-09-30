El Departamento de Estado publica mensualmente el Boletín de Visados.

El Departamento de Estado publicó el Boletín de Visados correspondiente a octubre de 2026 e introdujo cambios para quienes se encuentran en proceso de tramitar la residencia permanente por motivos laborales o familiares.

Esta actualización entra en vigencia junto con el inicio del año fiscal 2027 y modifica varias fechas de prioridad y de acción final. Adicionalmente, reabre dos categorías que habían quedado temporalmente sin visas disponibles.

¿Cómo afecta el Boletín de visados a la Solicitud de Residencia Permanente?

El Departamento de Estado publica mensualmente el Boletín de Visados, que sirve para determinar el momento en el que un solicitante de visa de inmigrante por vínculos familiares o empleo puede avanzar en el proceso para obtener la residencia permanente en Estados Unidos.

Para organizar este proceso, el Boletín de Visados utiliza dos tablas.

Tabla de Fechas de Presentación de Solicitudes. Captura de pantalla. Travel.State.gov

Una corresponde a las fechas para presentar solicitudes y, de acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), establece cuándo el solicitante puede comenzar a presentar la documentación necesaria ante el Centro Nacional de Visas (NVC) .

Tabla de Fechas de Acción Final. Captura de pantalla. Travel.State.gov

La otra, correspondiente a las fechas de acción final, determina cuándo existe un número de visa disponible y, por lo tanto, cuándo el Gobierno puede tomar una decisión final sobre el caso.

USCIS informa mes a mes cuál de las dos tablas puede utilizarse para determinar si es posible presentar la solicitud correspondiente en el caso de quienes solicitan un ajuste de estatus.

Se reabren dos categorías: ¿Cuáles son y cómo se aplica a ellas?

Entre los cambios más relevantes se encuentra la reapertura de las categorías EB-2 y EB-5, particularmente para los solicitantes nacidos en India dentro de estas dos categorías de inmigración basada en empleo.

La EB-2 está destinada a profesionales con títulos avanzados y personas con capacidad excepcional.

La EB-5 no reservada está destinada a determinados inversionistas inmigrantes.

¿Cómo se relaciona el nuevo año fiscal con el Boletín de Visados?

El 1 de octubre comienza el año fiscal 2027 de Estados Unidos, lo que implica la disponibilidad de una nueva asignación anual de números de visas de inmigrante.

El Departamento de Estado confirmó que, c on la renovación de los cupos para visas, también avanzan las fechas de presentación y de acción final en distintas categorías familiares y laborales.

El sistema establece un mínimo anual de 226.000 visas de preferencia familiar y al menos 140.000 visas basadas en empleo.

Adicionalmente, también existe un límite por país equivalente al 7% del total combinado de estas categorías.

El Departamento de Estado publicó el Boletín de Visados correspondiente a octubre de 2026 e introdujo cambios para quienes se encuentran en proceso de tramitar la residencia permanente por motivos laborales o familiares.

Otros cambios anunciados en el Boletín de Visados de octubre 2026

El boletín también actualizó el estado de diferentes categorías familiares y laborales: