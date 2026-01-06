La visa americana y el pasaporte son documentos esenciales al momento de viajar a Estados Unidos, pues la mayoría de los turistas deberán presentarlos en los controles para que el traslado pueda autorizarse.

Sin embargo, los ciudadanos mexicanos pueden optar por otra alternativa que, dentro de determinados períodos y para ciertos viajes, se presenta de manera solitaria para realizar visitas cortas turísticas o de negocios: la Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC).

Ni visa americana ni pasaporte: por cuánto tiempo puedo viajar con la BCC

Esta credencial -generalmente válida durante 10 años desde el momento de su emisión- permite viajar a la zona fronteriza por hasta 30 días sin necesidad de presentar documentos alternativos, siempre y cuando se cruce por mar o tierra.

Este permiso alternativo habilita el ingreso al país sin necesidad de presentar visa. Fuente: archivo.

La “zona fronteriza” está conformada por las siguientes locaciones

California : menos de 40 km de la frontera

Arizona : menos de 120 km de la frontera

Nuevo México : dentro de 88 km de la frontera o hasta la interestatal 10, lo que se encuentre más al norte

Texas: menos de 40 km de la frontera

Es esencial considerar que, si bien puede utilizarse sin presentar pasaporte, las autoridades exigirán que el solicitante cuente con este documento al momento de gestionar su BCC y que, al viajar, pase todos los controles correspondientes de seguridad.

Viajar por más de 30 días con este documento: qué debo hacer

Si bien la BCC generalmente se emite acompañada de una visa B1/B2, también puede utilizarse de junto con un pasaporte válido para el mismo propósito, permitiendo así viajar a cualquier parte del país y por el medio que se desee.

Cómo se tramita este documento para viajar sin visa americana ni pasaporte

Para poder obtener este documento es necesario cumplir con tres requisitos fundamentales

Ser mexicano y residir en México Cumplir con todos los estándares de elegibilidad para la visa B1 o B2 Poder demostrar vínculos sólidos con México

El trámite se realiza en la Embajada de Estados Unidos en México o en el consulado más cercano.