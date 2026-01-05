Una fuerte tormenta negra avanza a toda velocidad: cuáles son las zonas en alerta por lluvias y nieve. Fuente: Shutterstock.

De acuerdo al pronóstico del tiempo del National Weather Service (NWS), este lunes 5 de enero presenta “condiciones variables con lluvia y riesgo de tormentas en varias regiones del país”.

Según las autoridades climáticas, la presencia de aire húmedo y frentes fríos producirá diluvios en varios estados, y en algunas zonas del centro del país las condiciones pueden alternar entre lluvia y nieve ligera.

Cuáles son las zonas en alerta por lluvia y tormenta este lunes 5 de enero

California

El National Weather Service indicó que partes de California, sobre todo la región del norte y centro del estado, tendrán lluvias persistentes con acumulados significativos de agua. En localidades como San Francisco y Sacramento, las lluvias fuertes con ráfagas de viento persistirán durante la jornada.

Oregón y Washington

En el Pacífico Noroeste, los pronósticos del NWS señalan “lluvia intensa con posibilidad de tormentas con granizo”, especialmente en sectores cercanos a la costa y en áreas elevadas. Ciudades como Portland y Seattle pueden registrar acumulados de lluvia por encima de lo usual para esta época del año, con riesgo de saturación de suelos y posibles complicaciones en rutas y puentes.

Se aproxima una fuerte tormenta con granizo este lunes: cuáles son las zonas en alerta por lluvias intensas. (Fuente: Archivo)

Colorado y Rocallosas

En la región montañosa de Colorado, el clima presenta una mezcla de lluvia en las zonas más bajas y precipitación invernal en altitudes mayores, producto de la interacción entre aire frío y humedad. El NWS señala que estas condiciones pueden dar lugar a tormentas de nieve en las cumbres.

En partes del sur del Medio Oeste y Texas, la probabilidad de lluvias y chubascos durante gran parte del día es elevada. Estas precipitaciones afectan rutas secundarias y zonas rurales, y se espera que el patrón persista sin cambios drásticos hasta la tarde.

Recomendaciones para las zonas en alerta por tormentas

El National Weather Service insta a la población a consultar sus avisos locales actualizados, disponibles en el sitio oficial que reflejan mapas por estado y pronósticos por hora. Esta información permite planificar desplazamientos con mayor seguridad y reducir riesgos asociados a la lluvia intensa.