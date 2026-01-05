Cuando fallece el titular de una cuenta bancaria, ¿qué deben hacer los familiares para no heredar deudas? (Fuente: Freepik)

La muerte de un familiar no solo implica un proceso emocional complejo, sino también trámites legales y financieros que pueden generar dudas e incertidumbre. Una de las preguntas más frecuentes es qué ocurre con las deudas pendientes del fallecido y si los familiares deben hacerse cargo de pagarlas con su propio dinero.

De acuerdo con la Federal Trade Commission (FTC), como regla general, las deudas no se extinguen automáticamente con la muerte de una persona: pasan a su herencia y se pagan con esos bienes. Sin embargo, el organismo aclara que los familiares no suelen tener que pagar con su propio bolsillo, y que, si la herencia no alcanza para cubrir los montos adeudados, esas deudas normalmente quedan impagas, salvo en casos específicos establecidos por la ley.

¿Quién debe pagar las deudas de un familiar fallecido?

Según informa la Federal Trade Commission, las deudas pendientes del fallecido se pagan con el dinero o los bienes que integran su herencia o sucesión. El encargado de administrar esos recursos es el albacea nombrado en el testamento o, en ausencia de este, un administrador designado por la corte. Esa persona se ocupa de pagar deudas válidas siguiendo el orden que establece la ley estatal.

Cuando fallece el titular de una cuenta bancaria, ¿qué deben hacer los familiares para no heredar deudas? Foto: Archivo.

La FTC remarca que, en general, los familiares no son personalmente responsables de las deudas, pero advierte que existen excepciones. Podría haber responsabilidad si alguien co-firmó un préstamo, si el cónyuge vive en un estado con régimen de bienes gananciales como California, si la ley estatal exige pagar determinadas deudas médicas del cónyuge o si el administrador de la sucesión incumple normas sucesorias.

Ante dudas, el organismo recomienda consultar a un abogado o acudir a organizaciones de asistencia legal gratuita.

La Federal Trade Commission señala que la ley protege a las familias frente a prácticas abusivas o engañosas por parte de cobradores de deudas. Conforme a la Ley de Cobranza Imparcial de Deudas (FDCPA), los cobradores solo pueden hablar sobre la deuda del fallecido con determinadas personas: el cónyuge, padres (si era menor de edad), tutor, abogado, albacea, administrador de la herencia o herederos confirmados de bienes inmuebles.

Cuando fallece el titular de una cuenta bancaria, ¿qué deben hacer los familiares para no heredar deudas? (Fuente: Archivo)

Además, los cobradores no pueden llamar antes de las 8 a.m. ni después de las 9 p.m., no pueden comunicarse al trabajo si usted se opone y deben respetar los pedidos de no contacto por email o mensaje de texto.

Por último, también están obligados a entregar una “información de validación” que incluya nombre del cobrador, monto adeudado, acreedor original y pasos para disputar la deuda.