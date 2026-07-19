La visa americana y el pasaporte son documentos indispensables para ingresar a Estados Unidos. Salvo excepciones puntuales, las autoridades los exigen en los controles migratorios.

En ese sentido, existe un país que cuenta con requisitos flexibles para las visitas, por lo que hay una serie de permisos alternativos que pueden presentarse en estos casos e igualmente serán considerados válidos cuando el traslado se realice por tierra o mar.

Lista de documentos que pueden mostrarse en los controles para ingresar legalmente a Estados Unidos

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) explica en su sitio web oficial que los ciudadanos canadienses que viajen por tierra o mar, aunque pueden utilizar su pasaporte para constatar la identidad, cuentan además con la opción de presentar cualquiera de estas credenciales

Tarjeta NEXUS o FAST/EXPRESS

Tarjeta de inscripción en SENTRI

En general estos documentos pueden presentarse para realizar visitas de hasta 6 meses.

En el caso de los niños y adolescentes, los requisitos y documentos aceptados varían en función del tipo de viaje a realizar, por lo que se aconseja verificar el sitio web oficial de CBP antes de viajar.

La visa americana y el pasaporte son documentos indispensables para ingresar a Estados Unidos. Freepik

Situaciones en que estos viajeros necesitarán tener una visa americana

Aunque Estados Unidos y Canadá se caracterizan por mantener un régimen flexible de entradas y la visa no es necesaria para el turismo, en los siguientes casos será necesario contar con una visa americana

Comerciantes que viajen bajo el Treaty Trader

Familiares de residentes permanentes que tengan pensado vivir en Estados Unidos