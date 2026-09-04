Estados Unidos lleva a cabo una inversión estratégica en América Latina que tiene el potencial de redefinir el equilibrio geopolítico en la región.

El gobierno ha confirmado la construcción de una nueva base naval en uno de los puntos más significativos del Pacífico sudamericano, con una inversión que superará los 1.000 millones de dólares.

Estados Unidos establecerá una nueva base naval y militar en la región de América Latina

El proyecto se establecerá en el Callao, reconocido como el principal puerto de Perú y uno de los más relevantes en la región. Su localización lo posiciona como un nodo fundamental para:

El comercio entre América Latina y Asia.

El control de rutas marítimas en el Pacífico.

Operaciones logísticas y de defensa.

El nuevo plan para instalar una base naval en territorio peruano (fuente: archivo de producción propia) (Imagen ilustrativa de base generada con Inteligencia Artificial)

La instalación de una base naval en este ubicación posee un significativo valor estratégico.

Gastará 1.000 millones de dólares en tecnología de vanguardia

La iniciativa contempla una inversión que supera los 1.000 millones de dólares destinada a:

Modernizar la infraestructura portuaria.

Incorporar tecnología de vanguardia.

Fortalecer la presencia militar en la región

¿Cómo afectará a América Latina?

La construcción de esta base genera impacto en distintos niveles: