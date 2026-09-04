El valor del peso colombiano finalizó la jornada en USD 3131.7 este viernes, 4 de septiembre de 2026, cifra que refleja una alteración del -0.89% en comparación con la cotización del día anterior.

La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia a la baja, con un descenso de -2.13% en la última semana y una caída de -17.82% en el último año.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana ha sido de 12.51%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual de 13.57%.

La cotización del Peso colombiano hoy ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los últimos tres días, donde el dato de -1 indica un aumento en su valor. Este comportamiento sugiere una recuperación en la moneda, lo que podría reflejar un mayor optimismo en el mercado.

Sin embargo, es importante analizar si esta tendencia al alza se sostiene en el tiempo o si se trata simplemente de un repunte temporal. La confianza de los inversionistas y factores económicos externos serán cruciales para determinar la estabilidad futura del Peso colombiano.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.