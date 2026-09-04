Una propiedad histórica ubicada en Lafayette, Luisiana, abrió una convocatoria que busca voluntarios para cuidar sus jardines y espacios exteriores.

La propuesta está dirigida a individuos o parejas, ofreciendo alojamiento y otros beneficios de estadía a cambio de 25 horas de trabajo por colaborar con la preservación del edificio histórico.

Cuáles son las tareas que tendrán a cargo los voluntarios

De acuerdo con la publicación del sitio especializado Worldpackers esta propiedad tiene siete acres de terreno, árboles maduros, jardines y construcciones antiguas. Los seleccionados ayudarán con el mantenimiento general de los espacios exteriores y el paisajismo.

Actividades que se solicitarán

Regar plantas y espacios verdes

Deshierbar y colocar mantillo

Plantar y realizar actividad de poda

Recoger hojas y retirar pequeñas ramas o escombros

Cortar el césped y mantener los senderos prolijos

Limpiar y organizar las áreas exteriores

Mantener las herramientas de jardinería

Colaborar con proyectos de paisajismo estacionales

Ayudar con la estética de los terrenos.

Un punto importante a destacar es que no se requiere de experiencia profesional en paisajismo.

La propuesta contempla el cuidado de los jardines de la propiedad. Fuente: Shutterstock ikwc_exps

Cómo es el esquema de trabajo de los voluntarios

La propuesta fija una colaboración de 25 horas semanales. Generalmente los voluntarios trabajan 5 horas al día durante 5 días a la semana y cuentan con dos días libres.

En general los turnos son por la mañana para evitar los horarios con las temperaturas más altas.

Qué se ofrece a cambio de cuidar los jardines de esta casona

Las personas que participen del programa podrán acceder a

Alojamiento

Desayuno gratuito diario

Dos días libres por semana

Uso gratuito de la lavandería

Acceso a bicicletas

Uso de una cocina equipada

Internet de alta velocidad

Un espacio destinado al trabajo remoto

Descuentos para alojarse en otros hostales

La disponibilidad de habitación privada o compartida dependerá de las condiciones de alojamiento.

Cuáles son los requisitos que todos deben cumplir para participar

La convocatoria fija que todos los interesados deben cumplir las siguientes condiciones

Tener entre 20 y 60 años

Contar con un nivel intermedio de inglés o francés

Tener ciudadanía o visado de Estados Unidos

Tanto gastos de vuelos, seguro de viaje, transporte interino y la visa americana corren por parte de los voluntarios.