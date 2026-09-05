El Servicio de Impuestos Internos (IRS) confirmó que el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC) llegará a un máximo de u$s 8.231 y que los conductores y repartidores de plataformas como Uber o DoorDash pueden reclamarlo. El requisito central es registrar ingresos del trabajo y no superar los límites de ingreso bruto ajustado.

La cifra surge del Revenue Procedure 2025-32 y corresponde al año fiscal 2026, con un aumento respecto de los u$s 8.046 vigentes para el año fiscal 2025. El crédito se reclama en la declaración que se presenta a comienzos de 2027.

¿Cuál es el requisito para que el IRS deposite hasta u$s 8.231?

La condición excluyente es tener earned income, es decir, ingresos gravables obtenidos por trabajar para otra persona, por cuenta propia o a través de un negocio propio. El IRS incluye de forma expresa el trabajo en la economía gig, incluso cuando el empleador no retuvo impuestos.

Esa definición abarca varias actividades habituales en las apps de reparto y transporte. Quedan afuera, en cambio, las pensiones, los beneficios del Seguro Social, el seguro de desempleo, los intereses, los dividendos y la manutención infantil.

Qué trabajos cuentan como ingreso del trabajo

Manejar un auto para viajes reservados o entregas

Hacer mandados o completar tareas a pedido

Vender productos en línea

Alquilar equipos

Alquilar una propiedad o parte de ella

Prestar servicios creativos o profesionales

Cualquier trabajo temporal, a demanda o freelance

La condición excluyente es tener earned income, es decir, ingresos gravables obtenidos por trabajar para otra persona, por cuenta propia o a través de un negocio propio. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cómo afecta a quienes trabajen con Uber, DoorDash o apps de reparto?

El EITC es un crédito reembolsable: si supera el impuesto adeudado, la diferencia se devuelve como reembolso. Para cobrarlo hay que presentar la declaración federal, aun cuando los ingresos queden por debajo del umbral obligatorio.

El monto final depende del ingreso del trabajo, del ingreso bruto ajustado, del estado civil tributario y de la cantidad de hijos calificados. Los u$s 8.231 corresponden solo a quienes declaran tres o más hijos calificados.

Montos máximos del EITC para el año fiscal 2026

Sin hijos calificados: u$s 664

Un hijo calificado: u$s 4.427

Dos hijos calificados: u$s 7.316

Tres o más hijos calificados: u$s 8.231

El IRS ofrece dos herramientas gratuitas para confirmar el monto exacto: las tablas del EITC y el EITC Assistant, ambas disponibles en irs.gov.