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América Latina se encuentra en la fase de preparación para realizar un salto significativo en la infraestructura ferroviaria. Un ambicioso proyecto de alta velocidad tiene como objetivo revolucionar la movilidad en la región, ofreciendo tiempos de traslado sin precedentes y tecnología de vanguardia.
Construcción del tren bala de mayor velocidad en América Latina
El proyecto se ejecutará en Brasil, donde se planea implementar el primer tren de alta velocidad de la región. El Tren de Alta Velocidad (TAV) excederá los 350 km/h y establecerá una conexión entre Río de Janeiro, São Paulo y Campinas, abarcando una distancia de aproximadamente 510 kilómetros, en 1 hora y 45 minutos. Esto permitirá:
- Minimizar considerablemente los tiempos de trayecto
- Unir los principales núcleos económicos del país
- Competir de forma directa con el transporte aéreo
El recorrido entre Río de Janeiro y São Paulo podría completarse en un tiempo inferior a dos horas.
Tendrá tecnología de vanguardia avanzada
El TAV incorporará estándares internacionales en transporte ferroviario:
- Vías exclusivas diseñadas para alta velocidad.
- Sistemas de señalización digital avanzada.
- Control automático de trenes.
- Aerodinámica optimizada para reducir resistencia.