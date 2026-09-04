Un nuevo episodio de tiempo severo llega este viernes a diferentes zonas del centro y este de Estados Unidos, con tormentas fuertes, lluvias torrenciales, inundaciones y ráfagas de viento capaces de provocar cortes de luz .

Expertos en clima explican que las tormentas comenzaron a afectar a sectores del Medio Oeste y del este del país y que continuarán durante el viernes 4 y el sábado 5 de septiembre.

Dónde se esperan las tormentas más fuertes este viernes 4 de septiembre

De acuerdo con lo indicado por AccuWeather, durante hoy viernes el tiempo severo se extiende desde Ohio hasta Carolina del Norte y frente al sur de Nueva Jersey, Delaware, Maryland y Virginia.

Hay alerta por tormentas severas este viernes 4 y sábado 5. Shutterstock

Las principales amenazas son

Ráfagas de viento fuertes

Lluvias torrenciales

Inundaciones repentinas

Posibles cortes de luz

Interrupciones y complicaciones para los viajes

En su pico más intenso, las tormentas locales podrían alcanzar ráfagas de viento de 129 km/h.

Además, hay riesgo por cortes en el suministro eléctrico y advierten por posibles cambios en el funcionamiento de los aeropuertos.

Proyecciones meteorológicas para el sábado 5 de septiembre: siguen las tormentas y lluvias

Las proyecciones indican que nuevas rondas de tormentas podrían afectar el sábado 5 partes del Medio Oeste, los Apalaches del sur y la zona del Atlántico medio inferior.