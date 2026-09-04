La cotización del libra esterlina cerró a USD 0.7398 este viernes, 4 de septiembre de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una fluctuación del 0.05%.

La cotización de la Libra esterlina mostró un leve avance semanal de 0.16%, pero en el último año registró una caída de -2.84%, indicando una tendencia anual negativa pese al repunte reciente.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de Libra esterlina fue del 2.90%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 5.89%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización de la moneda Libra esterlina registra una tendencia negativa, con un dato de 1 igual a -2, lo que indica que su valor ha disminuido en relación con los días anteriores. Este comportamiento refleja un contraste significativo con la tendencia positiva observada la semana pasada.

La disminución en el valor de la Libra esterlina sugiere una posible pérdida de confianza en la economía británica, lo que podría afectar su desempeño en el futuro inmediato. Este descenso también puede influir en decisiones de inversión y en la relación comercial con otros países.

¿Cómo despachar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Aquellas personas que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.