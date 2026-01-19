Expertos alertan por las condiciones climáticas que se esperan hacia mediados y finales de este mes en diversos sectores de Estados Unidos, pronosticándose la formación de tormentas que aumentan el riesgo de acumulación de nieve y de comprometer la circulación.
De acuerdo con las proyecciones para los próximos días, a mediados de esta semana el frío y la llegada de vientos helados alcanzarán al Medio Oeste y los Grandes Lagos, acompañados de condiciones climáticas invernales que permanecerán durante más de 72 horas.
Sigue el frío y las ráfagas de viento: qué dicen los expertos
Según lo indican meteorólogos de Accuweather, a mitad de semana Estados Unidos recibirá “numerosas descargas de aire frío ártico y rondas de nieve”, que al soplar sobre los lagos pueden provocar una nueva ronda de nevadas con efecto lago.
Se espera que las condiciones climáticas heladas del Medio Oeste y el Noroeste persistan hasta incluso el fin de semana del 24 y 25 de enero, con probabilidades de nuevas tormentas.
Alerta para todas las personas que vivan en estos territorios
Para fines de esta semana, se estima que una enorme tormenta de nieve logrará adentrarse en las Llanuras y luego atravesará todo el este del país, llevando consigo los efectos invernales. Los especialistas piden entonces a los residentes de Colorado y Wyoming a permanecer alerta sobre las actualizaciones del clima.
Las temperaturas seguirán bajando para el Medio Oeste y el Noreste
Los expertos indican que las temperaturas continuarán descendiendo durante el transcurso de la semana en estas zonas, intensificándose cada vez más con el paso de los días.