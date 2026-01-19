En esta noticia Sigue el frío y las ráfagas de viento: qué dicen los expertos

Expertos alertan por las condiciones climáticas que se esperan hacia mediados y finales de este mes en diversos sectores de Estados Unidos, pronosticándose la formación de tormentas que aumentan el riesgo de acumulación de nieve y de comprometer la circulación.

De acuerdo con las proyecciones para los próximos días, a mediados de esta semana el frío y la llegada de vientos helados alcanzarán al Medio Oeste y los Grandes Lagos, acompañados de condiciones climáticas invernales que permanecerán durante más de 72 horas .

Según lo indican meteorólogos de Accuweather, a mitad de semana Estados Unidos recibirá “numerosas descargas de aire frío ártico y rondas de nieve”, que al soplar sobre los lagos pueden provocar una nueva ronda de nevadas con efecto lago.

Se espera que las condiciones climáticas heladas del Medio Oeste y el Noroeste persistan hasta incluso el fin de semana del 24 y 25 de enero, con probabilidades de nuevas tormentas.

El frío se intensificará a mitad de semana y las condiciones permanecerán de esta manera durante más de 72 horas. Fuente: archivo. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Alerta para todas las personas que vivan en estos territorios

Para fines de esta semana, se estima que una enorme tormenta de nieve logrará adentrarse en las Llanuras y luego atravesará todo el este del país, llevando consigo los efectos invernales. Los especialistas piden entonces a los residentes de Colorado y Wyoming a permanecer alerta sobre las actualizaciones del clima.

Las temperaturas seguirán bajando para el Medio Oeste y el Noreste

Los expertos indican que las temperaturas continuarán descendiendo durante el transcurso de la semana en estas zonas, intensificándose cada vez más con el paso de los días.