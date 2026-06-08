Al cierre de mercados de este lunes, 8 de junio de 2026 en Estados Unidos, el euro cotizó a USD 0.867. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del -0.16%.

En la última semana, la cotización del Euro avanzó 88.43% y en el último año acumuló un aumento de 123.77%, reflejando una tendencia alcista marcada.

Conoce la cotización de este lunes, 8 de junio de 2026. Adrian Vieriu

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro se sitúa en 5.10%, lo cual es menor que la volatilidad anual del 6.14%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro hoy se muestra en una tendencia positiva considerando que el dato de -1 es igual a 1. Esto indica que en comparación con los días pasados, la moneda ha experimentado un aumento en su valor, lo que puede ser un indicativo de confianza en la economía europea.

En contraste, si el dato de -1 fuera negativo, señalaría una tendencia a la baja en la cotización del Euro. Esto podría generar preocupación entre los inversores y afectar la percepción del mercado respecto a la estabilidad económica de la región.

Esta tendencia positiva sugiere que el Euro podría estar fortaleciendo su posición en el mercado internacional, lo que podría atraer mayores inversiones.

¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.