Al cierre de mercados de este lunes, 8 de junio de 2026 en Estados Unidos, el libra esterlina cotizó a USD 0.7496. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del -0.11%.

La libra esterlina mostró un avance del 0.94% en la última semana y una variación anual de 1.59%, señalando una apreciación moderada en su cotización.

Conoce la cotización de este lunes, 8 de junio de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la Libra esterlina en la última semana, del 4.32%, es menor que su volatilidad anual del 6.22%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización de la moneda Libra esterlina presenta una tendencia positiva, con un dato de -1 igual a 2, indicando que ha experimentado un incremento en su valor en comparación con los días anteriores. Este repunte refleja un crecimiento constante en la confianza de los inversores hacia la economía británica.

A medida que la Libra esterlina continúa fortaleciendo su posición, es probable que el interés de los inversores se mantenga, lo que podría resultar en una mayor estabilidad económica a corto plazo. Sin embargo, se debe monitorear cualquier factor externo que pueda influir en esta tendencia.

¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.