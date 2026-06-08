Al cierre de mercados de este lunes, 8 de junio de 2026 en Estados Unidos, el peso colombiano cotizó a USD 3589.1. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del -0.12%.

En la última semana, la cotización del peso colombiano subió 5.13%, mientras que su variación anual fue de -7.94%.

Conoce la cotización de este lunes, 8 de junio de 2026. engin akyurt

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Peso colombiano, que se sitúa en 5.24%, indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 13.14%, lo que sugiere que ha habido menos variaciones recientes en su valor.

La cotización del Peso colombiano presenta una tendencia a la baja, considerando que el dato de 2 indica que la variación en los precios ha sido negativa durante los últimos días. Esta disminución se ha mantenido de forma consecutiva, afectando la percepción del valor de la moneda frente al dólar.

A pesar de la caída en la cotización, es importante monitorear factores económicos externos que puedan influir en una posible recuperación del Peso colombiano en el futuro cercano.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.