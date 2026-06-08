Al cierre de mercados de este lunes, 8 de junio de 2026 en Estados Unidos, el peso mexicano cotizó a USD 17.4678. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del -0.06%.

En la última semana, la cotización del peso mexicano avanzó 0.55%, mientras que en el último año retrocedió 6.42%, señalando un desempeño semanal positivo pero una tendencia anual negativa.

Conoce la cotización de este lunes, 8 de junio de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana es del 7.94%, superando la volatilidad anual del 7.66%, lo que significa que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 equivalente a 2. Esto sugiere que la moneda se ha apreciado frente a otras divisas, impulsando la confianza en la economía local.

En contraste, si el dato de -1 hubiera sido negativo, habríamos estado ante una tendencia a la baja, lo que habría indicado un debilitamiento de la moneda.

En resumen, la tendencia positiva del Peso mexicano indica un fortalecimiento que podría beneficiar al comercio y las inversiones en el país.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.