En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

La cotización del quetzal guatemalteco cerró a USD 7.615 este lunes, 8 de junio de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una modificación del -0.05%.

La cotización del quetzal guatemalteco mostró un comportamiento positivo: en la última semana avanzó 2.19% y en el último año acumuló 1.70%, señalando impulso reciente con crecimiento más moderado a 12 meses.

Conoce la cotización de este lunes, 8 de junio de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana es del 13.88%, que es inferior al 20.13% de su volatilidad anual, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Quetzal guatemalteco hoy ha mostrado una tendencia positiva, ya que el dato de -1 es superior a cero. Esto sugiere que en comparación con los días anteriores, el valor de la moneda ha aumentado, lo que podría ser una señal de fortaleza en la economía local.

Sin embargo, es importante considerar otros factores económicos que podrían influir en esta variación. La tendencia positiva podría reflejar un fortalecimiento temporal, por lo que sería prudente seguir monitoreando este comportamiento para determinar su sostenibilidad a largo plazo.

¿En qué lugares se puede cambiar quetzal guatemalteco a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.