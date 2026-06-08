El valor del peso dominicano finalizó la jornada en USD 58.0 este lunes, 8 de junio de 2026, cifra que refleja una variabilidad del -0.15% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, el Peso dominicano registró un ligero avance de 0.52%, mientras que en el último año acumula una caída de -7.57%, reflejando una tendencia anual negativa pese al repunte reciente.

Conoce la cotización de este lunes, 8 de junio de 2026. Adrian Vieriu

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 4.52%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 11.02%.

Hoy, la cotización del Peso dominicano muestra una tendencia positiva, ya que los valores de los últimos dos días han aumentado. Este incremento en la cotización sugiere una recuperación en la confianza del mercado y una posible estabilidad económica.

A pesar de la tendencia positiva reciente, es importante monitorear factores externos que podrían influir en el valor del Peso dominicano en el futuro. La continuidad de esta tendencia dependerá de las condiciones económicas internas y externas.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.