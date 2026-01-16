El Servicio de Impuestos Internos (IRS) detalla en su sitio web oficial cuáles son las circunstancias en las que los funcionarios de impuestos pueden visitar el hogar de un contribuyente con el objetivo de verificar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Cuando deba concretarse una visita, la agencia se comunicará con el tributante para notificar esta acción. Sin embargo, si no se responde a los llamados en tiempo y forma, la agencia podrá realizará la visita al domicilio de todas formas.

IRS visitará hogar por hogar con sus funcionarios para verificar el complimiento de las obligaciones fiscales

De acuerdo con lo explicado por la agencia, los funcionarios de ingresos son empleados civiles que intervienen de manera directa en el proceso de cobro de los contribuyentes.

Durante sus visitas, informan sobre derechos y consecuencias de mantener una obligación tributaria inconclusa.

“El agente envía la Carta 725-B o te llama para concertar una visita. Para confirmar tu cita, llama al número de teléfono que aparece en tu carta”, se indica. En caso de no responder, se enviarán reiteradas notificaciones, pero si la falta de contacto persiste, la visita se realizará de todas formas.

IRS puede visitar casa por casa para intervenir en el proceso de cobro cuando existan deudas. Fuente: archivo.

Qué sucede cuando IRS visita un hogar para verificar el cumplimiento de obligaciones

En este procedimiento, se profundizará sobre sobre declaraciones e impuestos adeudados y, en caso de que existan obligaciones pendientes, se podrá pagar al funcionario en el momento, aunque también se dará la opción de realizar la operación online.

Qué debo hacer si estos agentes del IRS visitan mi hogar

La agencia especifica que, si un agente del IRS realiza una visita sin aviso, el contribuyente puede utilizar la Herramienta de Verificación de Empleados para confirmar que efectivamente trabaja para el organismo.