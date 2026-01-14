En esta noticia
En Indiana, las regulaciones estatales especifican claramente cuál es el procedimiento protocolar que debe seguirse al anotar a un recién nacido cuando sus padres no están casados y la paternidad del niño no está legalmente establecida.
En estos casos, el apellido del padre no podrá traspasarse al bebé ni se verá reflejado en el certificado oficial de nacimiento.
Los hijos serán anotados únicamente con el apellido de la madre en estos casos
Cuando los padres de un niño no están casados legalmente al momento del nacimiento y el padre no estableció formalmente su vínculo con su hijo, el bebé será anotado únicamente con el apellido de su madre.
Por el contrario, si la paternidad está establecida previamente, los padres tendrán la opción de que el niño se inscriba con el apellido paterno, aunque también puede optarse por el materno.
Apellido del padre: cuándo puede transmitirse a los hijos
De acuerdo con las regulaciones estatales, las maneras de establecer la paternidad con un niño son las siguientes
Matrimonio
- Si los padres del bebé están casados al momento del nacimiento
- Si el bebé nace dentro de los 300 días del divorcio de sus padres
Declaración jurada de paternidad
- En el hospital: puede firmarse el documento dentro de las primeras 72 horas después del nacimiento. Debe ser firmada por ambos padres
- En el Departamento de Salud: completando el documento en este establecimiento antes de que el niño se emancipe (19 años) o cuando ningún padre esté mencionado en el acta de nacimiento
- Determinación del Juzgado: cuando se presenta una acción de paternidad en el juzgado
“La información acerca de la paternidad de su hijo y el proceso por el cual establece su paternidad serán tratados de modo confidencial por los empleados del hospital, la Oficina del Fiscal y por los abogados”, indican las autoridades.