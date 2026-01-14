En Indiana, las regulaciones estatales especifican claramente cuál es el procedimiento protocolar que debe seguirse al anotar a un recién nacido cuando sus padres no están casados y la paternidad del niño no está legalmente establecida.

En estos casos, el apellido del padre no podrá traspasarse al bebé ni se verá reflejado en el certificado oficial de nacimiento .

Los hijos serán anotados únicamente con el apellido de la madre en estos casos

Cuando los padres de un niño no están casados legalmente al momento del nacimiento y el padre no estableció formalmente su vínculo con su hijo, el bebé será anotado únicamente con el apellido de su madre.

Por el contrario, si la paternidad está establecida previamente, los padres tendrán la opción de que el niño se inscriba con el apellido paterno, aunque también puede optarse por el materno.

Cuando los padres del niño no están casados al momento del nacimiento y no se estableció paternidad, el bebé llevará su apellido materno. Fuente: archivo.

Apellido del padre: cuándo puede transmitirse a los hijos

De acuerdo con las regulaciones estatales, las maneras de establecer la paternidad con un niño son las siguientes

Matrimonio

Si los padres del bebé están casados al momento del nacimiento

Si el bebé nace dentro de los 300 días del divorcio de sus padres

Declaración jurada de paternidad

En el hospital : puede firmarse el documento dentro de las primeras 72 horas después del nacimiento. Debe ser firmada por ambos padres

En el Departamento de Salud : completando el documento en este establecimiento antes de que el niño se emancipe (19 años) o cuando ningún padre esté mencionado en el acta de nacimiento

Determinación del Juzgado: cuando se presenta una acción de paternidad en el juzgado

“La información acerca de la paternidad de su hijo y el proceso por el cual establece su paternidad serán tratados de modo confidencial por los empleados del hospital, la Oficina del Fiscal y por los abogados”, indican las autoridades.