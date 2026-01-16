Llegan fuertes vientos de hasta 90 km/h y chubascos intensos para el fin de semana con condiciones de visibilidad casi nula en las rutas, advierten autoridades meteorológicas en Estados Unidos.

El pronóstico meteorológico del Weather Prediction Center de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) indica un sistema que generará vientos fuertes y nieve desde las grandes llanuras hacia el medio oeste, afectando la movilidad y la seguridad en carreteras principales.

El Servicio Meteorológico Nacional alerta por fuertes vientos y malas condiciones para conducir

De acuerdo con los últimos reportes meteorológicos, un frente frío avanzará desde el oeste hacia el centro del país, generando vientos intensos con ráfagas frecuentes. Este sistema también aportará humedad y aire frío que favorece la formación de chubascos de nieve y lluvia, y que mantendrán las condiciones climáticas extremas durante gran parte del fin de semana.

Las regiones del norte y centro de Estados Unidos podrían experimentar vientos con fuerza suficiente para afectar el tránsito y volcar camiones de gran porte, además de ráfagas que alcanzarán o superarán los 90 km/h en algunas áreas.

El NWS pronóstica lluvias y vientos fuertes para algunos sectores durante el fin de semana. Fuente: Archivo.

Esta combinación de viento y precipitación contribuirá a una visibilidad casi nula en la ruta, en particular cuando los chubascos de nieve se muevan de forma intermitente y densa.

El pronóstico para el fin de semana

El clima para el fin de semana estará marcado por la llegada de un sistema inestable que combinará fuertes vientos, chubascos intermitentes y un marcado descenso de la visibilidad en rutas y autopistas.

Desde la madrugada del sábado y a lo largo del domingo, las condiciones se volverán progresivamente más adversas, con ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h y precipitaciones.