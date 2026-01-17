Una tormenta furiosa avanza este fin de semana sobre el norte y el este de Estados Unidos y obliga a evitar carreteras clave por el riesgo de choques múltiples de hasta 30 autos. El patrón invernal traerá ráfagas de nieve, chaparrones intensos y acumulaciones puntuales que volverán resbaladizas las rutas, aun con nevadas leves.

El contexto ya dejó colisiones en cadena en autopistas del Medio Oeste y el Noreste . Las condiciones pueden cambiar en minutos, con caídas bruscas de visibilidad y pavimento congelado, sobre todo cerca de los Grandes Lagos y en corredores de alto tránsito.

¿Qué carreteras evitar por la tormenta furiosa este fin de semana?

Las carreteras a evitar son tramos expuestos a nieve intensa y efecto lago, según alertas de AccuWeather. En días recientes se registraron choques múltiples, incluido un apilamiento de hasta 30 vehículos en la Interestatal 90 (Indiana) y otro en la Interestatal 80 del oeste de Pensilvania.

Zonas más comprometidas (servicio):

I-90 e I-80 en Indiana y Pensilvania.

Costa de Michigan (Lago Michigan) por nieve de efecto lago.

Detroit y Chicago desde el sábado.

Oeste y norte del estado de Nueva York .

Interior del Noreste (Pensilvania oriental, noroeste de Nueva Jersey y Valle del Hudson).

¿Qué intensidad tendrá la tormenta y por qué puede causar choques múltiples?

Se esperan rondas consecutivas de sistemas canadienses con nieve ligera generalizada (capa a 2 pulgadas) y sectores con 3–6 pulgadas, además de acumulaciones mayores a sotavento de los Grandes Lagos y en zonas altas. Las bandas de nieve pueden reducir la visibilidad de forma repentina y volver el asfalto extremadamente deslizante.

El viento y el frío elevarán el riesgo, con ráfagas que favorecen hielo negro y demoras operativas. Aunque en grandes ciudades del corredor I-95 la acumulación sería limitada, áreas periféricas pueden blanquearse en minutos.

Consejos de seguridad