Una tormenta furiosa avanza este fin de semana sobre el norte y el este de Estados Unidos y obliga a evitar carreteras clave por el riesgo de choques múltiples de hasta 30 autos. El patrón invernal traerá ráfagas de nieve, chaparrones intensos y acumulaciones puntuales que volverán resbaladizas las rutas, aun con nevadas leves.
El contexto ya dejó colisiones en cadena en autopistas del Medio Oeste y el Noreste. Las condiciones pueden cambiar en minutos, con caídas bruscas de visibilidad y pavimento congelado, sobre todo cerca de los Grandes Lagos y en corredores de alto tránsito.
¿Qué carreteras evitar por la tormenta furiosa este fin de semana?
Las carreteras a evitar son tramos expuestos a nieve intensa y efecto lago, según alertas de AccuWeather. En días recientes se registraron choques múltiples, incluido un apilamiento de hasta 30 vehículos en la Interestatal 90 (Indiana) y otro en la Interestatal 80 del oeste de Pensilvania.
Zonas más comprometidas (servicio):
- I-90 e I-80 en Indiana y Pensilvania.
- Costa de Michigan (Lago Michigan) por nieve de efecto lago.
- Detroit y Chicago desde el sábado.
- Oeste y norte del estado de Nueva York.
- Interior del Noreste (Pensilvania oriental, noroeste de Nueva Jersey y Valle del Hudson).
¿Qué intensidad tendrá la tormenta y por qué puede causar choques múltiples?
Se esperan rondas consecutivas de sistemas canadienses con nieve ligera generalizada (capa a 2 pulgadas) y sectores con 3–6 pulgadas, además de acumulaciones mayores a sotavento de los Grandes Lagos y en zonas altas. Las bandas de nieve pueden reducir la visibilidad de forma repentina y volver el asfalto extremadamente deslizante.
El viento y el frío elevarán el riesgo, con ráfagas que favorecen hielo negro y demoras operativas. Aunque en grandes ciudades del corredor I-95 la acumulación sería limitada, áreas periféricas pueden blanquearse en minutos.
Consejos de seguridad
- Bajar la velocidad
- Aumentar la distancia de seguimiento
- Posponer viajes no esenciales en los tramos señalados.