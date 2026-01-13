A mitad de esta semana, una tormenta avanzará desde el centro-este y noreste de Estados Unidos, provocando un descenso en la temperatura y el regreso de condiciones invernales, incluida la nieve.

Expertos advierten sobre lo resbaladizas que pueden encontrarse las carreteras en los lugares afectados, principalmente durante la tarde y noche del miércoles. Además, es posible que se levanten ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora en el noroeste.

Tormenta y ráfagas de viento: qué dicen los expertos

Según lo indican meteorólogos de AccuWeather, se espera que la nieve comience a caer en Michigan, Indiana y Ohio el miércoles para posteriormente desplazarse hacia el noroeste ese mismo día más tarde y el jueves. El interior del noroeste tendrá las acumulaciones más pronunciadas.

El interior del noroeste tendrá las mayores acumulaciones de nieve. Fuente: archivo. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Alerta carreteras

Los expertos indican que estas acumulaciones de nieve pueden causar desplazamientos resbaladizos, particularmente en Buffalo, Pittsburgh y Nueva York.

En cuanto a las ráfagas de viento, están pronosticadas para el jueves por la tarde y noche en el noreste y Nueva Inglaterra, por lo que se deberá mantener suma precaución al conducir dado que la visibilidad podría estar reducida.

Bajas temperaturas: un frente frío que lo cambia todo

Si bien el National Weather Service (NWS) afirma que hoy martes 13 de enero los 48 estados continentales tienen temperaturas más altas de lo usual para esta época del año, el frente frío que comienza mañana bajará la temperatura y las máximas podrían descender a entre 0° y 5°C el jueves para el Valle de Ohio y los Apalaches.

Como mencionamos, el frio llegará de esta manera al noroeste, impulsado particularmente por el aire gélido de este frente.

Frío prolongado y más nieve para la próxima semana

Una vez finalice la tormenta de nieve, es posible que una nueva ronda de precipitaciones de nieve tenga lugar la semana próxima, puntualmente en los Grandes Lagos y el noroeste.