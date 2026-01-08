Una tormenta invernal con granizo avanza a toda velocidad: cuáles son las zonas en alerta por lluvias intensas. (Foto: Archivo)

La gencia oficial de meteorología de los Estados Unidos (NWS), prevé para este miércoles 8 de enero un panorama de clima invernal activo con probables precipitaciones en varias regiones del país.

Los pronósticos oficiales anticipan lluvias, nieve y granizo, con sistemas que afectan tanto el sur como el noreste del territorio y generan condiciones complicadas para el tránsito y actividades diarias, informó la agencia en recientes actualizaciones.

Estados y regiones con lluvia y tormentas

Texas, Luisiana y el sur profundo

Según el National Weather Service, una tormenta invernal afecta partes del sur de Estados Unidos, incluidas Texas y Luisiana, donde se prevé una mezcla de lluvia, aguanieve e incluso hielo acumulado en rutas y puentes. En zonas bajas la precipitación húmeda registrada durante la mañana puede alternar con nieve ligera o lluvia helada conforme avance el día.

Noreste (Nueva York y Pensilvania)

En el noreste del país, el NWS mantiene advertencias por tormentas invernales para varios condados de Nueva York y Pensilvania, donde se esperan acumulaciones de nieve adicionales y ráfagas de viento que pueden dificultar la visibilidad y la movilidad. Las regiones alrededor de Tioga, Broome y Onondaga reportan pronósticos de nieve persistentes con intensidades variables.

Recomendaciones del NWS para pasar la tormenta invernal

La tormenta actual se integró a un amplio sistema invernal que, según los pronósticos oficiales, tiene potencial para persistir varios días y variar en intensidad a medida que avance hacia el este. El National Weather Service mantiene mapas interactivos y actualizaciones de advertencias por estado en su sitio web para que residentes y viajeros puedan acceder a pronósticos detallados y por hora.

Este tipo de eventos, que combinan lluvia con nieve y granizo, pueden generar condiciones resbaladizas en carreteras, visibilidad reducida y complicaciones para los desplazamientos, por lo que las autoridades recomiendan consultar la información vigente antes de planificar cualquier actividad al aire libre.