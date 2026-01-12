En Alabama, las regulaciones estatales se caracterizan por su flexibilidad en relación con las libertades que tienen los padres al registrar a sus hijos recién nacidos en los documentos oficiales.

No obstante, existen apellidos que, de proponerse a las autoridades, serán automáticamente rechazados por incumplir las normativas fijadas por el Alabama Administrative Code, que regula el registro de nacimientos dentro del estado.

Uno por uno: los apellidos que ningún recién nacido podrá tener

De acuerdo por lo estipulado por la regla 420-7-1-.04, “Nombre del niño para el registro de nacimiento”, ningún niño podrá ser anotado con un apellido que

Contenga caracteres que no existan en el inglés

Utilice números

Contenga puntos

Se escriba con símbolos

Esta regulación rige desde el 25 de julio de 2007 y se mantiene actualmente en vigor para todas las anotaciones de nacimientos efectuadas en el estado.

Los bebés sólo pueden ser anotados con caracteres que existan en inglés. Fuente: Freepik.

¿Existen otras reglas para los padres sobre los apellidos que pueden ponerle a sus hijos?

No, en Alabama los padres no tienen la obligación legal de transmitir su apellido a sus hijos, y cuentan con la libertad de nombrarlos -siempre que se cumplan las reglas antes mencionadas- con uno diferente al de su padre o madre.

“El/los progenitor(es) pueden dar a un niño cualquier nombre que deseen para el registro de nacimiento. El apellido del hijo no tiene por qué ser el de ninguno de los progenitores”, indica la regulación estatal.

Esto puesto en práctica no sólo significa que los padres pueden apellidar a sus hijos de otra manera, sino que además tienen la libertad de inventar el apellido u otorgarles otro ya existente de manera simbólica.