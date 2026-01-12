Una fuerte tormenta de nieve se aproxima y afectará varias provincias del país: cuales son las zonas en alerta.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) anunció el pronóstico climático de la semana e informó que muchas zonas en Estados Unidos recibirán fuertes heladas y precipitaciones intensas.

De acuerdo con los expertos, el patrón atmosférico actual favorece la aparición de tormentas de nieve, heladas persistentes y, en algunos casos, inundaciones asociadas al deshielo y a lluvias sobre suelos saturados, lo que eleva el nivel de riesgo para millones de personas.

Llega una poderosa tormenta de nieve: NWS advierte sobre las consecuencias de la fuerte helada

Los meteorólogos explican que una masa de aire más templado se desplazará inicialmente sobre gran parte del territorio estadounidense, provocando un aumento temporal de las temperaturas. Sin embargo, detrás de este fenómeno avanzará aire frío que dará lugar a nuevas tormentas invernales.

Este contraste térmico es clave para la formación de nevadas intensas, especialmente en zonas del centro y del norte del país, donde el frío podría instalarse con fuerza y prolongarse durante varios días.

Estas serán las zonas más afectadas del país

Las áreas más comprometidas incluyen el medio oeste, el noreste y sectores del oeste montañoso. En estas regiones se esperan acumulaciones significativas de nieve, temperaturas bajo cero y condiciones peligrosas para la circulación.

El Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre fuertes nevadas durante la semana y temperaturas bajo cero. Fuente: Archivo.

Las heladas también podrían extenderse hacia zonas menos acostumbradas a este tipo de eventos, afectando carreteras, tendidos eléctricos y actividades agrícolas, con un impacto que podría sentirse incluso después de que pase la tormenta principal.

Información importante: todo lo que deben saber los residentes sobre las inundaciones

Otro de los factores que genera preocupación es la posibilidad de inundaciones localizadas. El ascenso temporal de temperaturas, combinado con lluvias en áreas cubiertas de nieve, puede provocar deshielos rápidos y crecidas en ríos y arroyos.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos oficiales, limitar desplazamientos innecesarios y tomar precauciones adicionales en zonas propensas a inundaciones o congelamiento, ya que el episodio invernal podría evolucionar rápidamente y con efectos severos.