Una gran tormenta avanza sobre el oeste de Estados Unidos y provocará lluvias intensas, nieve en zonas de montaña y un fuerte descenso de temperaturas durante las próximas 48 horas. El sistema meteorológico afectará principalmente al noroeste del país y a la región de las Montañas Rocosas, con condiciones más propias de inicios de marzo que de mediados de abril. Especialistas de AccuWeather explican que se trata de una tormenta fría inusual para esta época del año, capaz de provocar temperaturas entre 5°C y 14° debajo del promedio histórico para este momento del mes. El sistema, comenzó a ingresar desde el Pacífico y dejo precipitaciones en varios sectores del noroeste. Durante las próximas horas continuará avanzando hacia el interior del país. Las precipitaciones serán en forma de lluvia en zonas bajas y nieve ben áreas de mayor altitud. Además de las precipitaciones, la tormenta traerá un marcado cambio térmico en distintos estados del oeste. Por ejemplo, en Colorado, luego de temperaturas cercanas a 21°C, los termómetros podrían caer hasta entre 4°C y 10°C hacia el final de la semana. El avance del sistema también estará acompañado por vientos intensos en áreas montañosas, especialmente en las Cascadas y Sierras hasta sectores de las Rocosas. Las autoridades meteorológicas advierten que las condiciones podrían generar dificultades para viajar en zonas de mayor altitud, donde la combinación de nieve, lluvia y ráfagas de viento puede provocar carreteras resbaladizas y visibilidad reducida.