Una serie de tormentas intensas podría afectar gran parte del centro de Estados Unidos durante más de 72 horas, con actividad eléctrica, lluvias severas, granizo, fuertes ráfagas de viento y riesgo de tornados. Los expertos advierten que estas tormentas, que comenzaron a desarrollarse desde la noche del miércoles, podrían prolongarse hasta comienzos de la próxima semana, impulsadas por la combinación de humedad del Golfo de México, las temperaturas cálidas y una corriente de chorro persistente. Si bien se indica que la situación no será tan volátil como la semana anterior, se anticipa que el temporal se desarrollará e intensificará casi todos los días hasta el próximo lunes. Para hoy jueves, especialistas de AccuWeather pronostican que el área de tormentas se ampliará a lo largo de las Grandes Llanuras y el valle del Mississippi, desde Oklahoma hasta partes del sur de Canadá. En diversas zonas se espera granizo, vientos dañinos y persiste la posibilidad de tornados, sobre todo durante la noche. Durante la jornada, las ráfagas de viento que podrían registrarse en el área alcanzarán los 137 km/h. En el caso del viernes, el riesgo de tormentas se extenderá desde el noreste de Texas hasta el sur de Illinois, incluyendo partes de Tennessee y Mississippi, con lluvias que podrían causar inundaciones localizadas. El sábado el clima severo se proyecta para sectores de Texas hasta Kansas, Arkansas y Luisiana. Los meteorólogos señalan que le domingo el sistema podría intensificarse nuevamente, con tormentas severas que irán desde el noreste de Texas hasta Missouri, con focos más fuertes en Oklahoma, Kansas y Arkansas. Durante este día, las ráfagas de viento podrían alcanzar los 130 km/h. En ese marco, las alertas metrológicas persisten para el lunes próximo, aunque concentradas más al este. Es importante considerar que las tormentas podrían generar granizo grande, ráfagas de viento intensas y tornados, mientras que las lluvias podrían interferir con los viajes y provocar demoras en aeropuertos. El consejo es mantenerse alerta a las actualizaciones meteorológicas en caso de que haya algún cambio importante.