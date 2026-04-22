Una serie de tormentas intensas podría afectar gran parte del centro de Estados Unidos durante casi cinco días consecutivos, con actividad eléctrica, lluvias severas, granizo, fuertes ráfagas de viento y riesgo de tornados. Los expertos advierten que estas tormentas podrían desarrollarse desde la noche del miércoles y prolongarse hasta comienzos de la próxima semana, impulsadas por la combinación de humedad del Golfo de México, las temperaturas cálidas y una corriente de chorro persistente. De acuerdo con lo señalado por expertos de AccuWeather, el primer episodio de clima severo se prevé entre la tarde del miércoles y la noche en partes de Las tormentas podrían producir granizo y ráfagas de 60 a 70 mph, con picos superiores a 80 mph. Para el jueves los pronósticos indican que el área de tormentas se ampliará a lo largo de las Grandes Llanuras y el valle del Mississippi, desde Oklahoma hasta partes del sur de Canadá. En diversas zonas se espera granizo, vientos dañinos y persiste la posibilidad de tornados. Para el viernes, el riesgo de tormentas se extenderá desde el noreste de Texas hasta el sur de Illinois, incluyendo partes de Tennessee y Mississippi, con lluvias que podrían causar inundaciones localizadas. El sábado el clima severo se proyecta para sectores de Texas hasta Kansas, Arkansas y Luisiana. Los meteorólogos señalan que le domingo el sistema podría intensificarse nuevamente, con tormentas severas que irán desde el noreste de Texas hasta Missouri, con focos más fuertes en Oklahoma, Kansas y Arkansas. Las alertas metrológicas persisten para el lunes próximo, aunque concentradas más al este. Es importante considerar que las tormentas podrían generar granizo grande, ráfagas de viento intensas y tornados, mientras que las lluvias podrían interferir con los viajes y provocar demoras en aeropuertos. El consejo es mantenerse alerta a las actualizaciones meteorológicas en caso de que haya algún cambio importante.