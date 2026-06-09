El bicarbonato de sodio y el vinagre blanco son dos de los productos más utilizados dentro de las rutinas de limpieza debido a la versatilidad que ofrecen y a lo sencillo que es ponerlos en práctica.

Esta mezcla es especialmente utilizada para eliminar suciedad acumulada , neutralizar malos olores y ayudar a mantener impolutas diversas superficies del hogar con productos que pueden encontrarse sencillamente en casa.

Mezclar bicarbonato de sodio y vinagre blanco: por qué lo recomiendan

Cuando ambos ingredientes entran en contacto permiten crear una mezcla cuyo efecto contribuye a desprender residuos, grasa y suciedad adherida en determinadas superficies.

El bicarbonato de sodio es conocido por sus propiedades desodorizantes y por sus beneficios para actuar como abrasivo suave, mientras que el vinagre blanco es ampliamente utilizado para remover depósitos minerales y residuos acumulados.

La combinación de ambos puede facilitar tareas de limpieza cotidianas, especialmente en zonas donde se acumula suciedad difícil de retirar.

El bicarbonato de sodio es un gran aliado en las rutinas de limpieza.

Cómo preparar la mezcla de bicarbonato de sodio y vinagre

La proporción es

2 cucharadas de bicarbonato de sodio

Media taza de vinagre

Agua (opcional)

Para qué sirve esta mezcla de bicarbonato de sodio y vinagre blanco

Esta preparación puede utilizarse para limpiar

Desagües

Cestos de basura

Heladeras

Áreas de almacenamiento

Piletas de cocina

El consejo es siempre utilizar guantes al momento de limpiar.