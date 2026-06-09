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El bicarbonato de sodio y el vinagre blanco son dos de los productos más utilizados dentro de las rutinas de limpieza debido a la versatilidad que ofrecen y a lo sencillo que es ponerlos en práctica.
Esta mezcla es especialmente utilizada para eliminar suciedad acumulada, neutralizar malos olores y ayudar a mantener impolutas diversas superficies del hogar con productos que pueden encontrarse sencillamente en casa.
Mezclar bicarbonato de sodio y vinagre blanco: por qué lo recomiendan
Cuando ambos ingredientes entran en contacto permiten crear una mezcla cuyo efecto contribuye a desprender residuos, grasa y suciedad adherida en determinadas superficies.
El bicarbonato de sodio es conocido por sus propiedades desodorizantes y por sus beneficios para actuar como abrasivo suave, mientras que el vinagre blanco es ampliamente utilizado para remover depósitos minerales y residuos acumulados.
La combinación de ambos puede facilitar tareas de limpieza cotidianas, especialmente en zonas donde se acumula suciedad difícil de retirar.
Cómo preparar la mezcla de bicarbonato de sodio y vinagre
La proporción es
- 2 cucharadas de bicarbonato de sodio
- Media taza de vinagre
- Agua (opcional)
Para qué sirve esta mezcla de bicarbonato de sodio y vinagre blanco
Esta preparación puede utilizarse para limpiar
- Desagües
- Cestos de basura
- Heladeras
- Áreas de almacenamiento
- Piletas de cocina
El consejo es siempre utilizar guantes al momento de limpiar.
Es importante, además, destacar que esta opción no reemplaza procedimientos de desinfección profunda, sino que puede utilizarse como complemento.