Recibir una herencia en Estados Unidos no implica disponer automáticamente de los bienes. Antes de cualquier reparto, existe una obligación fiscal clave que, si se posterga, puede derivar en medidas de cobro severas. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) establece que, si la persona fallecida tenía impuestos atrasados, esa deuda debe pagarse con el patrimonio heredado antes de distribuirlo entre los herederos. Ignorar este paso puede activar embargos sobre cuentas y bienes vinculados a la sucesión. Cuando una persona fallece, su patrimonio (estate) incluye: Si el administrador de la herencia o los familiares no regularizan la situación: Para saldar la deuda, el IRS puede avanzar sobre: