El Bureau of Labor Statistics (BLS) ya dio a conocer los aumentos del tercer mes del año y uno de los sectores que más empuja el Consumer Prices Index (CPI) es el de energía, en el que se incluye y destacan principalmente los combustibles. El aumento en el precio de los combustibles se explica por la situación geopolítica que atraviesa el país, algo que impacta no solo en la economía de los ciudadanos estadounidenses sino en todo el mundo. En marzo se registró una inflación promedio del 0,9% y una variación interanual en comparación con el año 2025 del 3,3%. Entre los apartados con más aumentos está el de energía, con un 10,9% mensual y 12,5% interanual. De esta sección, el componente que impulsa esta variación es el precio de la gasolina, que tuvo un salto del 21,2% en marzo y una diferencia interanual del 18,9% en relación al mismo periodo en 2025. También aumentó el Fuel Oil, el combustible utilizado para calefacción, con una variación del 30,7% en marzo y de 44,2% a nivel interanual. Según un informe de la American Automobile Association (AAA) estos son los precios de los distintos tipos de gasolina por estado: Donald Trump habló el domingo 12 de abril en Fox News, donde fue consultado por el futuro del precio de la gasolina en Estados Unidos. En ese contexto, anticipó que no espera una baja en el corto plazo. El presidente señaló que los precios podrían mantenerse igual o incluso subir levemente, y que esta situación podría extenderse hasta las elecciones de medio término de noviembre. Esto lo afecta directamente porque el aumento del combustible impacta en el costo de vida, un factor clave para los votantes, y se da en medio de una caída en su nivel de aprobación.