En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

Al cierre de mercados de este martes, 9 de junio de 2026 en Estados Unidos, el euro cotizó a USD 0.8661. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del -0.21%.

En la última semana, la cotización del Euro avanzó un 0.66% y en el último año acumuló un 1.44%, mostrando una tendencia alcista moderada.

Conoce la cotización de este martes, 9 de junio de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro es del 5.39%, lo cual es menor que la volatilidad anual del 6.11%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva, ya que en los últimos dos días su valor ha incrementado un 1%. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores.

Este comportamiento indica que el mercado está respondiendo favorablemente, lo que podría sugerir una mayor confianza en la economía europea. Sin embargo, es importante monitorear la evolución de esta tendencia para determinar si se mantendrá en los próximos días.

¿Dónde cambiar euro por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.