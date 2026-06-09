China está llevando a cabo la construcción del stadium deportivo más innovador de América Latina en El Salvador, una iniciativa de gran envergadura que pretende superar los estándares históricos establecidos por el Maracaná y el Estadio Azteca.

El nuevo Estadio Nacional se erige en el lugar donde se ubicaba la antigua Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios y es presentado por las autoridades como una estrategia para atraer eventos internacionales y fortalecer el fútbol en la región.

¿Qué iniciativa promueve China al construir este imponente estadio de fútbol en América Latina?

El megaestadio de fútbol que China construye en América Latina es parte de un acuerdo bilateral que se estableció tras el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre las naciones involucradas. La finalidad oficial es proporcionar una infraestructura deportiva de largo plazo.

Desde el Gobierno salvadoreño indican que el proyecto busca adherirse a estándares internacionales y a la creación de un uso multipropósito, con un enfoque tanto deportivo como urbano en la región donde se llevará a cabo la construcción.

China construye el megaestadio de fútbol más moderno de América Latina: le gana al Maracaná y al Azteca

¿Por qué este estadio es superior al Maracaná y al Azteca?

Según información oficial, el nuevo Estadio Nacional de El Salvador supera al Maracaná y al Azteca por su escala, su concepción moderna y el nivel de inversión comprometido , en el marco de un proyecto diseñado desde su inicio para estándares internacionales.

Los factores que marcan la diferencia

Capacidad proyectada superior, con opción de ampliación.

Diseño arquitectónico contemporáneo y planificación integral.

Infraestructura inclusiva con accesibilidad universal.

Zonas VIP, espacios para prensa y servicios médicos.

Complejo multipropósito para eventos deportivos y masivos.