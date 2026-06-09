En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

El valor del peso mexicano finalizó la jornada en USD 17.4402 este martes, 9 de junio de 2026, cifra que refleja una variabilidad del -0.16% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización del peso mexicano subió 0.84%, mientras que en el último año cayó -6.34%, mostrando un repunte reciente dentro de una tendencia anual negativa.

Conoce la cotización de este martes, 9 de junio de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 8.10%, lo que es mayor que la volatilidad anual del 7.66%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del Peso mexicano hoy muestra una tendencia positiva, ya que en los últimos dos días ha registrado un avance en su valor frente al dólar. Esto indica que el peso se ha fortalecido, lo cual es un signo alentador para la economía nacional.

Comparado con días anteriores, esta tendencia al alza sugiere una mayor confianza en el mercado y una posible recuperación en diversos sectores. Sin embargo, es fundamental mantener un seguimiento constante para evaluar la sostenibilidad de esta mejora.

Conoce cómo cerró la cotización de este miércoles, 29 de abril de 2026.

¿Dónde cambiar peso mexicano por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.