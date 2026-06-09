En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

El valor del peso dominicano finalizó la jornada en USD 58.11 este martes, 9 de junio de 2026, cifra que refleja una variabilidad del 0.19% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana el Peso dominicano subió 0.71%, pero en el último año registra una variación de -6.62%, señalando debilidad anual pese al repunte reciente.

Conoce la cotización de este martes, 9 de junio de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 4.41%, lo cual es significativamente menor que la volatilidad anual del 10.99%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en relación con los días pasados, ya que el dato de 1 es un número positivo. Esto indica que la moneda se ha apreciado en comparación con sus valores anteriores, lo que puede ser un signo de fortalecimiento económico.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo un posible debilitamiento de la moneda. Actualmente, la estabilidad de la cotización es crucial para fomentar la confianza de los inversionistas y mantener un equilibrio en el mercado.

Conoce cómo cerró la cotización de este miércoles, 29 de abril de 2026.

¿Dónde cambiar peso dominicano por dólares en Estados Unidos?

Los ciudadanos que necesiten convertir peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.