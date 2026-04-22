El centro de Estados Unidos se prepara para enfrentar una semana de clima extremo. Según los últimos informes de expertos meteorológicos, un sistema de tormentas severas se está desplazando por las Planicies, elevando el riesgo de tornados, granizo de gran tamaño y ráfagas de viento destructivas que podrían afectar a millones de residentes. Este fenómeno se produce tras un inicio de temporada inusualmente activo en 2026, donde regiones como Illinois ya han registrado cifras récord de avisos por tormentas y tornados. Las autoridades instan a la población a mantenerse informada y tener listos sus planes de emergencia ante la rapidez con la que estas células de tormenta pueden intensificarse. La amenaza principal se concentra en una franja que atraviesa el corazón del país. De acuerdo con el Centro de Predicción de Tormentas, se espera que la inestabilidad atmosférica genere condiciones peligrosas principalmente en Texas, Oklahoma y Kansas. El choque de aire cálido y húmedo procedente del sur con un sistema frontal entrante está creando el escenario perfecto para el desarrollo de supercélulas. El mayor peligro de este sistema radica en su capacidad para producir fenómenos aislados pero violentos. Los meteorólogos advierten que, si las tormentas logran mantenerse separadas, podrían evolucionar rápidamente en supercélulas capaces de generar tornados de gran intensidad. Además de la amenaza de tornados, el granizo de gran diámetro es una preocupación constante. En eventos recientes de este mismo mes, se han reportado granizos de hasta 3.5 pulgadas de diámetro, causando daños severos en vehículos y techos de viviendas. Las ráfagas de viento, que podrían superar las 60 o 70 mph, representan un riesgo adicional para el tendido eléctrico y la caída de árboles. Ante la inminencia de estas tormentas, los expertos recomiendan a las comunidades hispanas en las zonas afectadas tomar medidas preventivas de inmediato. Es vital contar con múltiples formas de recibir alertas, ya sea a través de aplicaciones en el celular, radio meteorológica o noticias locales. Asegúrese de identificar el lugar más seguro de su hogar, preferiblemente un sótano o una habitación interior en la planta baja, lejos de ventanas. Debido a la saturación del suelo por lluvias previas, también existe un riesgo elevado de inundaciones repentinas en áreas bajas, por lo que se aconseja evitar conducir por carreteras inundadas.