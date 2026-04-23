El centro de Estados Unidos ya registra las primeras tormentas de un sistema severo que se extenderá por más de 120 horas, con lluvias intensas, granizo y ráfagas de hasta 85 mph. El evento, activo desde este miércoles, continuará hasta el lunes abarcando desde Texas y Oklahoma hasta el valle del Mississippi. La combinación de humedad del Golfo de México, calor solar y una corriente en chorro persistente mantiene el riesgo elevado en toda la región. AccuWeather advierte que incluso pequeñas perturbaciones pueden desencadenar tornados y tormentas de gran impacto en los próximos días. Este jueves la actividad severa se expande desde Oklahoma hasta el sur de Canadá, con tornados posibles en Iowa, Kansas y el noreste de Oklahoma. El viernes, la zona de riesgo se desplaza hacia el noreste de Texas, Illinois y Tennessee, con granizo y vientos fuertes. El domingo es el día de mayor intensidad prevista: Oklahoma, noreste de Texas, sureste de Kansas y oeste de Arkansas concentrarán las tormentas más destructivas, con tornados, granizo de gran tamaño y vientos extremos. El lunes, el sistema avanza hacia el delta del Mississippi. Las ráfagas de 85 mph y las lluvias repentinas representan riesgo directo en rutas y aeropuertos. Se esperan cancelaciones de vuelos y cortes de tránsito en los estados más afectados, con tormentas que pueden cruzar autopistas de noche y sin aviso. Durante las 120 horas del evento habrá inundaciones localizadas, interrupciones en actividades al aire libre y peligro constante por rayos. Los meteorólogos recomiendan monitorear alertas en tiempo real y evitar salidas innecesarias durante los picos de tormenta.