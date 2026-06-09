La cotización del libra esterlina cerró a USD 0.7473 este martes, 9 de junio de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una fluctuación del -0.31%.

En el mercado de la Libra esterlina, la cotización mostró un aumento del 26.83% en la última semana y del 131.51% en el último año.

Conoce la cotización de este martes, 9 de junio de 2026. engin akyurt

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina fue del 4.95%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 6.21%.

Hoy, la cotización de la Libra esterlina muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 2 días consecutivos ha sido favorable en comparación con los días anteriores. Esto indica que ha habido un aumento en su valor, atrayendo así el interés de los inversionistas.

Este incremento es un signo esperanzador para quienes buscan estabilidad financiera en la moneda británica, sugiriendo que la Libra podría continuar fortaleciendo su posición en el mercado.

Analizando la tendencia, es importante monitorear cómo se comportará la Libra en los próximos días para evaluar la sostenibilidad de este crecimiento.

¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.