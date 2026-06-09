La cotización del peso colombiano cerró a USD 3566.14 este martes, 9 de junio de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una alteración del -1.06%.

En la última semana, la cotización del Peso colombiano registró una variación de -0.25% y en el último año acumuló -8.57%, indicando una tendencia bajista.

Conoce la cotización de este martes, 9 de junio de 2026. engin akyurt

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana es del 7.92%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 13.15%.

La cotización del Peso colombiano hoy en comparación con los días anteriores muestra una tendencia positiva, ya que el dato de -1 es un número positivo. Esto indica que la moneda ha ganado valor en relación con otras divisas en los últimos días.

Este comportamiento sugiere una estabilización económica o un aumento en la confianza de los inversores, lo que podría favorecer el fortalecimiento del Peso colombiano en el corto plazo.

¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.