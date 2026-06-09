En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

La cotización del quetzal guatemalteco cerró a USD 7.615 este martes, 9 de junio de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una alteración del 2.17%.

En la última semana, el Quetzal guatemalteco registró un cambio de 2.20% y en el último año acumuló una variación de 1.67%, indicando una evolución positiva reciente.

Conoce la cotización de este martes, 9 de junio de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana, que se sitúa en 24.22%, es significativamente mayor que la volatilidad anual de 20.30%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es mayor que cero. Esto indica que, en comparación con los días pasados, la moneda ha incrementado su valor en el mercado, lo que puede reflejar una mayor confianza en la economía local.

Sin embargo, es importante observar que esta tendencia positiva puede ser temporal y dependerá de factores económicos externos e internos. Analizar esta tendencia es crucial para anticipar futuros movimientos y tomar decisiones financieras informadas.

Conocé la cotización de este jueves, 22 de enero de 2026.

¿Dónde cambiar quetzal guatemalteco por dólares en Estados Unidos?

Aquellos individuos que necesiten convertir quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.